Левандовски посетил базу «Баварии» и попрощался с клубом. Когда он уезжал, фанаты кричали «Hala Madrid»

приехал в Мюнхен, чтобы попрощаться с «Баварией».

Как сообщает журналист Филипп Кесслер, сегодня утром новичок «Барселоны» прибыл на базу мюнхенского клуба. Сначала он посетил раздевалку «Баварии» и попрощался с бывшими партнерами по команде, затем пообщался с тренерами и физиотерапевтами клуба.

После этого Левандовски один на один поговорил со спортивным директором «Баварии» , а затем пообщался с гендиректором клуба . Также Роберт посетил музей «Баварии».

Журналист Керри Хау добавляет, что в момент, когда Левандовски покидал базу «Баварии», несколько болельщиков, стоявших у входа, крикнули «Hala Madrid». В ответ форвард высунул руку из окна машины и показал большой палец.

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