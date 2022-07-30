Салихамиджич о словах Левандовского про «Баварию»: «Меня учили не закрывать дверь задницей, когда уходишь. Роберт именно этим и занимается»

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Хасан Салихамиджич раскритиковал высказывания Роберта Левандовского о «Баварии».

Форвард, перешедший в «Барселону», утверждал, что его трансфер сопровождали комментарии, не соответствующие действительности.

«Я вообще не могу понять такого отношения. Мой отец учил меня, что не стоит закрывать дверь задницей, когда уходишь.

А Роберт именно этим и занимается», – заявил спортивный директор «Баварии» в интервью Bild.

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