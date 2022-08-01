Депутат Валуев о Fan ID: «Добиться отмены нельзя. Недовольство – не повод пересматривать систему, напоминает введение масочного режима»

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что закон о Fan ID отменен не будет.

«Недовольство паспортом болельщиков и пониженная посещаемость после его введения – не повод как-либо пересматривать систему Fan ID или отменять ее. Эта ситуация напоминает картину с введением масочного режима в метро. Вначале тоже были возмущения и проблемы, а потом все нормально заработало. Так будет и здесь. Уверен, со временем все наладится.

Fan ID никак не помешает футболу, в любом случае отмены закона добиться нельзя. Поэтому всем желающим смотреть футбол на стадионе нужно просто оформить Fan ID и спокойно посещать игры любимой команды», – сказал бывший чемпион мира по боксу.

С 3-го тура Мир система Fan ID заработала на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В сумме матчи на аренах в этих городах посетили 34088 зрителей.

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