Депутат Роднина: «Речи об отмене Fan ID быть не может. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством»

заявила, что отмена Fan ID невозможна.

«Болельщики недовольны Fan ID? И что? Люди всегда чем-то недовольны, а речи об отмене Fan ID быть не может. Закон принят, болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством.

Понижение посещаемости на данный момент естественно, со временем это должно наладиться», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.

С 3-го тура Мир система Fan ID заработала на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В сумме матчи на аренах в этих городах посетили 34088 зрителей.

«У жены и друзей нет Fan ID, а один – дома с пивом посмотрю». Истории болельщиков о получении и бойкоте новой карты