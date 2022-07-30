Татьяна Тарасова: «Fan ID вредит футболу, это гадость. Злостные решения принимаются. Бездарно»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась о введении Fan ID.

«Я согласна с тем, что Fan ID вредит футболу, снижает посещаемость матчей. Вообще, это гадость какая-то.

Злостные решения принимаются, все меняется. Зачем это нужно-то? Бездарно просто.

Прежняя процедура была вполне работоспособной. Я не согласна с системой Fan ID, на мой взгляд, она не нужна.

Могу ли представить Fan ID в фигурном катании? Я себе абсолютно все могу представить», – сказала Тарасова

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