Татьяна Тарасова: «Fan ID вредит футболу, это гадость. Злостные решения принимаются. Бездарно»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о введении Fan ID.
«Я согласна с тем, что Fan ID вредит футболу, снижает посещаемость матчей. Вообще, это гадость какая-то.
Злостные решения принимаются, все меняется. Зачем это нужно-то? Бездарно просто.
Прежняя процедура была вполне работоспособной. Я не согласна с системой Fan ID, на мой взгляд, она не нужна.
Могу ли представить Fan ID в фигурном катании? Я себе абсолютно все могу представить», – сказала Тарасова
«У жены и друзей нет Fan ID, а один – дома с пивом посмотрю». Истории болельщиков о получении и бойкоте новой карты
Первый матч с Fan ID собрал 3000 человек – даже в холод ходило больше. Репортаж из Екатеринбурга