Зарплата Кунде за первый сезон в «Барсе» – 9,5 млн евро без учета бонусов, в последующие – 12 млн

Трансфер Жюля Кунде без учета зарплаты игрока может обойтись «Барселоне» в 62,5 млн евро.

Каталонский клуб точно заплатит «Севилье» за защитника 50 млн евро – это фиксированная выплата.

По условиям соглашения будет платить «Севилье» по 2,5 млн евро бонусов на протяжении каждого из пяти первых сезонов Кунде в команде. Выплата будет активироваться в случае, если Жюль сыграет за «Барсу» 60% от общего числа официальных матчей, сообщили в программе Què T’hi Jugues на Cadena SER.

Таким образом, общая сумма этих бонусов может достичь 12,5 млн евро.

За первый сезон в «Барсе» игрок заработает 9,5 млн евро до уплаты налогов, а в последующие четыре – 12 млн евро до налогов. Также в контракте Кунде прописаны бонусы: 2 млн евро до уплаты налогов за 60% проведенных матчей и 1 млн евро за выигранные титулы.

Кроме того, в качестве подписного бонуса 23-летний футболист получил 2 млн евро.

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«Барса» тратит 50 млн на Кунде, но не может его зарегистрировать. Что делать?