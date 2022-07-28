Кунде о переходе в «Барсу»: «Великий клуб, хочу выиграть все. Хави сыграл важную роль в трансфере»

Защитник Жюль Кунде прокомментировал переход из «Севильи» в «Барселону».

сыграл важную роль в моем трансфере. Я несколько раз с ним разговаривал и был воодушевлен его речами. Думаю, мы одинаково смотрим на футбол.

Я хочу сделать все, чтобы получить как можно больше игрового времени. Хочу хорошо влиться в команду и играть ведущую роль.

Я хочу выиграть все. Конечно, у меня есть определенные цели, но я ни в чем себя не хочу ограничивать. Мне хочется развиваться как можно быстрее и узнавать новое, поскольку я перехожу в великий клуб с великими футболистами, многие из которых завоевали множество трофеев. Я буду прислушиваться к ним и делать все, что от меня зависит», – сказал Кунде в интервью клубным медиа.

Кунде – крупнейшая продажа «Севильи», Алвес и Лангле – в топ-3. Все переходили в «Барселону»