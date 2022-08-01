Жюль Кунде: «У меня был другой вариант, но я ждал «Барсу». Выбрал ее из-за амбициозного проекта»

Защитник Жюль Кунде презентован в качестве игрока «Барселоны».

«Я почувствовал много любви со стороны президента клуба и от всех остальных, включая болельщиков. Я счастлив и горд.

Я общался с , мы хорошо поговорили. Я почувствовал его симпатию, он действительно хотел, чтобы я присоединился к команде. Это важно для меня. Хави попросил меня делать то же самое, что в «Севилье»: бороться за мяч и действовать агрессивно».

О «Челси»

«У меня был другой вариант, но я ждал, когда «Барса» договорится с «Севильей». Я выбрал этот клуб из-за амбициозного проекта. К тому же, мне нравится », – сказал Кунде на презентации.

Кунде может стать лучшим защитником «Барсы». Он идеален для высокого прессинга и прекрасен в проходах с мячом

Хави магнитит новичков для «Барсы» – почти все пришли ради тренера. А он мечтает заманить Месси