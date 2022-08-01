Предраг Миятович: «Состав «Реала» лучше, чем у «Барсы». Это команда-победитель»

считает, что у «Реала» состав лучше, чем у «Барселоны».

после трудного прошлого года решила хорошенько укрепиться. Они набирают опытных футболистов. Теперь Ла Лига будет интереснее. У «Барселоны» получилось неплохо усилиться.

Посмотрим, что из этого выйдет, но усиление главного соперника важно для «Реала», потому что так не получится расслабиться. Когда «Барселона» сильна, «Реал» сильнее.

Лучше иметь сильных соперников, потому что это заставляет быть начеку. В Лиге чемпионов так и произошло, и «Реал» выбил главных фаворитов.

Думаю, что состав «Реала», его команда лучше [чем у «Барселоны»]. Они стали более уверенными после достижений прошлого сезона. Этой энергии и уверенности точно хватит еще как минимум на полгода-год.

У очень хороший состав из опытных игроков и качественной, перспективной молодежи. Это команда-победитель», – сказал бывший форвард мадридцев.

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