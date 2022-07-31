Карло Анчелотти: «Барса» создает фантастическую команду. Она станет соперником «Реала» в этом году»

Тренер признал, что стала сильнее этим летом.

«Я считаю, что «Барселона» создает фантастическую команду, но меня волнует только «Реал». Я должен концентрироваться на своей команде, не стоит смотреть на других».

О финансовых сложностях «Барселоны»

«В футболе меня ничего не удивляет. «Барса» – команда, которую всегда следует уважать. В этом году она станет нашим соперником, который будет бороться до конца», – сказал Анчелотти.

Хави магнитит новичков для «Барсы» – почти все пришли ради тренера. А он мечтает заманить Месси