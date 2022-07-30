Левандовски о том, чтобы отобрать у «Реала» титул чемпиона Ла Лиги: «Барса» приложит все усилия»

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски высказался о борьбе за чемпионство в Ла Лиге.

– Как вы собираетесь отобрать у «Реала» титул чемпиона Ла Лиги?

– Мы постараемся, приложим все усилия. Но, конечно, «Реал» – действующие чемпионы, они будут хорошо играть и постараются защитить свой титул.

– Что скажете о соперничестве с Бензема?

– Карим – фантастический игрок, он провел блестящий сезон в Лиге чемпионов. Я не хотел бы сравнивать себя с ним… Он много лет в Ла Лиге, но это будет новый вызов для меня, – сказал форвард «Барселоны».

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