Левандовски о том, чтобы отобрать у «Реала» титул чемпиона Ла Лиги: «Барса» приложит все усилия»

высказался о борьбе за чемпионство в .

– Как вы собираетесь отобрать у титул чемпиона Ла Лиги?

– Мы постараемся, приложим все усилия. Но, конечно, «Реал» – действующие чемпионы, они будут хорошо играть и постараются защитить свой титул.

– Что скажете о соперничестве с Бензема?

– Карим – фантастический игрок, он провел блестящий сезон в Лиге чемпионов. Я не хотел бы сравнивать себя с ним… Он много лет в Ла Лиге, но это будет новый вызов для меня, – сказал форвард «Барселоны».