«Бэйл говорит на испанском. Иногда обращаемся к нему на английском, а он отвечает по-испански». Хавбек «Гэлакси» о Гарете, которого обвиняли в незнании языка в «Реале»

Испанский хавбек заявил, что регулярно говорит по-испански.

Во время выступлений за «Реал» Бэйла регулярно обвиняли в том, что он не говорит по-испански, хотя он провел в 9 лет. Например, в 2019 году защитник Марсело рассказал: «Бэйл не говорит по-испански. Мы общаемся при помощи жестов».

«Гарет говорит со мной по-испански. Я единственный испанец здесь, но в команде также много выходцев из Южной и Центральной Америки.

Он просто хочет поговорить с нами по-испански. На самом деле, иногда мы обращаемся к нему на английском, а он отвечает нам по-испански!

Он очень вовлечен. На днях он прошел обряд приветствия на стадионе, приветствуя болельщиков через мегафон. Он выглядит счастливым», – рассказал .

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