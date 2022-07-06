Госдума обратится в Минцифры по поводу получения Fan ID: «Большое число людей столкнулось с рядом проблем»

Госдума отправит в Минцифры обращение по поводу проблем с Fan ID.

4 июля на сайте госуслуг заработал сервис по оформлению Fan ID. Однако изначально система отклоняла все заявления на получение документа.

«Мы знаем, что 4 июля на портале госуслуг ее начали оформлять в электронном виде, ко мне обращается большое количество людей, которые столкнулись с рядом проблем.

То, о чем мы договаривались перед вторым чтением, Минцифры, по моему мнению, не выполнило. В Московском регионе, например, необходимо прибыть в многофункциональный центр после загрузки фотографии, а таких всего шесть штук.

Мы же говорили, что такая услуга должна быть доступна в каждом МФЦ, в законе также говорится, что ее должны получать и представители средств массовой информации, и стюарды, и, наверное, спортсмены, по логике спортсмен является участником мероприятия.

Предлагаю в ближайшее время, так как Российская премьер-лига стартует 15 июля, отправить письменное обращение в Минцифры», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись