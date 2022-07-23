Депутат Свищев о Fan ID: «Спортсмен ты или министр – должен будешь его получить. Любишь футбол, клуб, страну – пожалуйста, выполняй законодательство»

высказался о низкой посещаемости футбольных матчей в Москве.

Ранее фанаты клубов Мир заявили о бойкоте игр из-за введения Fan ID.

«Думаю, что это временно. И все будут оформлять Fan ID. Есть закон, и все люди, независимо от социального статуса и места работы, должны его исполнять. Спортсмен ты или министр – должен будешь получить Fan ID. Даже министр по ТВ получал Fan ID. Это заняло пять минут времени.

Я тоже планирую получение Fan ID, сразу как вернусь из отпуска. Если ты действительно любишь свой клуб, ты должен выполнять все требования, прописанные законодательством. И бойкотировать матчи – это не проявление любви к своему клубу. Любишь футбол, любишь клуб, любишь свою страну – пожалуйста, выполняй законодательство», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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