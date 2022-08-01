Месси – Суаресу: «Знаю, как для тебя важно быть в «Насьонале», вернуться в свою страну после стольких лет. Я тебя очень люблю, надеюсь, скоро увидимся»

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Лионель Месси обратился к Луису Суаресу после перехода уругвайца в «Насьональ Монтевидео». 

«Я желаю тебе всего наилучшего на этом новом этапе. Я знаю, как для тебя важно быть в «Насьонале», вернуться домой, вернуться в свою страну после стольких лет, чтобы подготовиться к чемпионату мира, до которого осталось совсем немного. Теперь я буду следить за «Насьоналем» отсюда.

Как я недавно сказал тебе, я желаю тебе всего наилучшего, ты знаешь, что я тебя очень люблю, и надеюсь, мы скоро увидимся», – сказал нападающий «ПСЖ»

Месси и Суарес вместе играли в «Барселоне» с 2014 по 2020 год.

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