Джеррард назвал Месси величайшим игроком всех времен, Анри – лучшим игроком в истории АПЛ

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Стивен Джеррард назвал Лионеля Месси величайшим игроком в истории. 

Главный тренер «Астон Виллы» должен был быстро отвечать на вопросы Гари Невилла в эфире шоу The Overlap.

– Фернандо Торрес или Луис Суарес?

– Суарес.

– Любимый стадион для матчей на выезде?

– «Уайт Харт Лейн».

– Кумир детства?

– Джон Барнс. 

– Действующий игрок АПЛ,  с которым ты бы хотел поиграть?

Мохамед Салах, Бруну Фернандеш, Кевин де Брюйне и Вирджил ван Дейк.

– Величайший игрок всех времен?

Лионель Месси.

– Лучший игрок в истории Премьер-лиги?

– Тьерри Анри, – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля»

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