Джеррард назвал Месси величайшим игроком всех времен, Анри – лучшим игроком в истории АПЛ

Стивен Джеррард назвал Лионеля Месси величайшим игроком в истории.
Главный тренер «Астон Виллы» должен был быстро отвечать на вопросы Гари Невилла в эфире шоу The Overlap.
– Фернандо Торрес или Луис Суарес?
– Суарес.
– Любимый стадион для матчей на выезде?
– «Уайт Харт Лейн».
– Кумир детства?
– Джон Барнс.
– Действующий игрок АПЛ, с которым ты бы хотел поиграть?
– Мохамед Салах, Бруну Фернандеш, Кевин де Брюйне и Вирджил ван Дейк.
– Величайший игрок всех времен?
– Лучший игрок в истории Премьер-лиги?
– Тьерри Анри, – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».