Джеррард назвал Месси величайшим игроком всех времен, Анри – лучшим игроком в истории АПЛ

назвал Лионеля Месси величайшим игроком в истории.

Главный тренер «Астон Виллы» должен был быстро отвечать на вопросы Гари Невилла в эфире шоу The Overlap.

– Фернандо Торрес или ?

– Суарес.

– Любимый стадион для матчей на выезде?

– «Уайт Харт Лейн».

– Кумир детства?

– Джон Барнс.

– Действующий игрок АПЛ, с которым ты бы хотел поиграть?

– , Бруну Фернандеш, Кевин де Брюйне и Вирджил ван Дейк.

– Величайший игрок всех времен?

– .

– Лучший игрок в истории Премьер-лиги?

– Тьерри Анри, – сказал бывший полузащитник .