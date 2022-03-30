Суарес обошел Месси по голам (29) в отборах ЧМ, став лучшим бомбардиром в Южной Америке

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Луис Суарес обошел Лионеля Месси по голам в отборе на ЧМ в Южной Америке.

Вчера 35-летний форвард «Атлетико» забил в матче между сборными Уругвая и Чили (2:0). Для него этот мяч стал 29-м в 62 матчах.

Месси не забил Эквадору за Аргентину (1:1). Форвард «ПСЖ» сыграл в квалификациях чемпионатов мира на два матча меньше, чем уругваец.

Рекорд по числу голов в квалификациях ЧМ принадлежит Карлосу Руису из Гватемалы – 39 мячей. В топ-3 также входят Криштиану Роналду (Португалия, 36 голов) и Али Даеи (Иран, 35).

Статистику Суареса можно изучить здесь, а показатели Месси – тут.

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