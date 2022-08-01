Цорн о приостановке контрактов: «Легионеры «Локо» не собираются пользоваться этим – мы уважаем друг друга»

рассказал, что легионеры «Локомотива» не собираются приостанавливать контракты.

Спортивный директор «Локо» высказался по этому вопросу в контексте перехода полузащитника в «Ниццу» за 12+2 млн евро.

«У нас не было никакого давления, что мы должны обязательно продать Бека-Бека.

У клуба хорошая коммуникация со всеми легионерами. Мы готовы рассмотреть уход игроков только при выгодном предложении. Тем более Алексис подписал документ, что он отказывается от опции ФИФА, но здесь гораздо важнее человеческие отношения между клубом и футболистом и его представителями. Мы друг друга уважаем, никто из наших легионеров не собирается пользоваться этой опцией.

Бека-Бека знал, что если за ним придет клуб, который соответствует пути его карьеры, а сумма устроит «Локомотив», то препятствий с нашей стороны не будет», – сказал Цорн.

«Локо» продает Бека-Бека в 2 раза дороже, чем купил. Как сейчас такое возможно?