«Локо» не продаст Бека-Бека дешевле 7-8 млн евро. Клуб не хочет отпускать опорника

не хочет отпускать в «Ниццу».

Об этом сообщает , ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«В планы «Локомотива» не входит продажа Бека-Бека прямо сейчас. В клуб не поступало достойных предложений. действительно интересуется полузащитником уже давно. Бека-Бека мог оказаться в этой команде в августе прошлого года, но выбрал «Локомотив» после личной беседы с Ральфом Рангником.

Зимой к Бека-Бека проявляли интерес турецкие клубы, однако они были готовы заплатить за него не больше 1,5-2,5 миллиона евро. Эти предложения «Локомотив» не стал рассматривать. Клуб хочет выручить за футболиста не менее 7-8 миллионов евро, чтобы отбить затраты на трансфер.

Сейчас сторону игрока не все устраивает в Москве. Бека-Бека так и не стал основным футболистом, хотя Рангник во время переговоров обещал ему железное место в стартовом составе. Зимой он приехал на сборы с лишним весом и долго не мог набрать форму. В итоге тренерский штаб предпочел ему сначала Сергея Бабкина, а затем Артема Карпукаса.

Агент Бека-Бека контактирует с «Ниццей» и уже достиг предварительных договоренностей по условиям контракта, но официального предложения в «Локомотив» французский клуб не делал», – сообщил источник.