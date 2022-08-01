Цорн о 12+2 млн евро за Бека-Бека: «Ницца» пыталась снизить цену, но «Локо» ни от чего не зависел»

рассказал о трансфере из «Локомотива» в «Ниццу».

– Когда впервые вышла на «Локомотив» с переговорами по Бека-Бека?

– «Ницца» следит за Бека-Бека давно. Они были заинтересованы в нем еще тогда, когда он переходил к нам летом 2021 года. Сейчас у них поменялось руководство, пришел новый тренер – Фавр, но селекция осталась та же. «Ницца» вышла на нас три с половиной недели назад, а первое письменное предложение поступило в прошлый вторник вечером.

– Какова сумма трансфера?

– Понятно, что «Ницца» не сразу предложила то, на что мы договорились в конце. По итогу переговоров сумма трансфера – 12 млн евро + 2 млн евро бонусами + 5% с будущей перепродажи. Логично, что французы пытались снизить цену, но мы ни от чего не зависели, действовали уверенно, и это помогло закрыть сделку на наших условиях.

– Все под большим впечатлением от суммы. За счет чего удалось на нее договориться?

– Когда год назад Рангник и я летали в Париж на переговоры с Бека-Бека и его агентами, многие писали, что он не стоит тех денег, которые мы тогда заплатили. Многие ориентировались на сумму на Transfermarkt, но, когда речь идет о молодых игроках, стоимость на этом сайте не отражает реальность. Ведь мы брали игрока из молодежной сборной Франции с высоким потенциалом и большим набором качеств. Даже сейчас Алексис стоит по Transfermarkt 3 млн евро, но реальность другая. Мы конструктивно подошли к переговорам с «Ниццей», понимали минимальную сумму, за которую были готовы его отпустить, потому что уверены в игроке. За эту сумму в итоге и продали.

– Помимо «Ниццы», на полузащитника были претенденты?

– Был интерес из Бундеслиги и от другого французского клуба. Но конкретика исходила только от «Ниццы»: Бека звонил Фавр, разговаривал с ним, – сказал спортивный директор .

«Локо» продает Бека-Бека в 2 раза дороже, чем купил. Как сейчас такое возможно?