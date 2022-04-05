Игуаин завершит карьеру в конце года. Об этом сообщил отец игрока

Теги Милан Челси Ювентус МЛС премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Наполи Гонсало Игуаин Интер Майами Футбол

Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце года.

«Я не думаю, что он вернется в Аргентину, потому что он сказал мне, что завершит карьеру в конце этого года, этот год закончится, и он уйдет из спорта. 

Я бы хотел, чтобы он продолжал быть связанным с футболом после карьеры игрока. Он многое знает, много где побывал, у него есть все, чтобы добиться успеха. На мой взгляд, будет плохо, если он не продолжит карьеру в футболе», – сказал Хорхе Игуаин, отец нападающего «Интер Майами».

Ранее Игуаин играл за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные