Игуаин завершит карьеру в конце года. Об этом сообщил отец игрока

Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце года.

«Я не думаю, что он вернется в Аргентину, потому что он сказал мне, что завершит карьеру в конце этого года, этот год закончится, и он уйдет из спорта.

Я бы хотел, чтобы он продолжал быть связанным с футболом после карьеры игрока. Он многое знает, много где побывал, у него есть все, чтобы добиться успеха. На мой взгляд, будет плохо, если он не продолжит карьеру в футболе», – сказал Хорхе Игуаин, отец нападающего «Интер Майами».

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