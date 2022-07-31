Федотов об игре с «Пари НН»: «При 2:2 ЦСКА имел стопроцентный момент и мог увезти 3 заслуженных очка»

прокомментировал ничью с (2:2) в матче 3-го тура Мир .

– Есть разочарование, что при удачно складывающемся первом тайме и хорошей, содержательной игре при счете 2:0 не реализовали три момента, не доиграли эпизоды. В раздевалке в перерыве обсуждали, что этот счет очень опасен и коварен.

Начало второго тайма было под нашим контролем, мы выходили в атаки, использовали пространство. Но в заключительной стадии играли не слишком хорошо, хотя были подачи через фланги, которые мы не доводили до логического завершения. Потом начали нарываться на быстрые атаки соперника, в частности, после стандартного положения, когда была хорошая атака «Нижнего».

При первом голе не доиграли до конца – это невнимательность и потеря концентрации. Во втором пропущенном мяче тоже не хватило доли концентрации. Хотя при счете 2:2 имели убойный 100-процентный момент и могли бы увезти три заслуженных очка.

– Потеря концентрации связана с психологией, или есть какая-то другая причина?

– Конечно. Все моменты – чистая психология. Когда счет комфортный, то там не добегаешь, там вальяжно сыграл, потеряв мяч, и это сказывается на всей команде, происходит разбалансировка. Матчи проигрываются и при 3:0. Есть, над чем работать.

Мы очень серьезно разговаривали в перерыве, что игра не сделана. Перед матчем обсуждали, что соперник с характером, и будет при своих зрителях делать все возможное и невозможное, чтобы сегодня одержать победу. Надо отдать должное, что желание и старание у «Нижнего» было с избытком.

Хочу поблагодарить и своих футболистов. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть не срослось. Нужно реализовать свои моменты и качественнее играть в обороне всей команде, – сказал тренер ЦСКА.

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