«Мне по хрену вообще на этих иностранцев. Хочу, чтобы играли россияне! Мы в такой ситуации геополитической и ничего не делаем, противно». Григорян о легионерах в РПЛ

эмоционально выступил против легионеров в российском футболе.

– Я остаюсь сторонником того, чтобы делать ставку исключительно на россиян. Мне тут же возражают, что у меня в тоже есть иностранцы, но это не влияет на мою позицию. Сегодня наступило время опираться на российских футболистов.

Вот вы спрашиваете, есть ли целесообразность в привозе сюда иностранных игроков. А мне просто противно даже отвечать на это. Да, возможно, они лучше по качеству, добавят в креативности, они нужны Федотову, но при этом я категорически против привоза иностранцев. На данный текущий момент нашей эпохи. Мне приходится отвечать, насколько эффективны иностранцы, как они разнообразят игру ЦСКА.

Игроки, которые сюда приезжают, может, и выше по классу наших парней, но меня тошнит от этих вопросов. Меня тошнит от этой беспринципности и отсутствия самолюбия. Мой ответ – мне по хрену вообще на этих иностранцев.

– Если российские игроки будут конкурировать только со своими соотечественниками, будет ли расти их профессиональный уровень?

– В сложившейся обстановке это неважно. Считаю, что в сегодняшнее время привоз иностранцев – это отсутствие элементарного чувства собственного достоинства наших клубов. Просто нашего национального чувства достоинства. Вы что, не понимаете, в какое мы время живем? Сейчас важнейший момент с точки зрения развития нашего футбола.

Нет разницы, как будут болельщики смотреть на зрелищность или Первой лиги. Я просто хочу, чтобы играли россияне и точка! Потому что любой другой ход – это унизительно. Нам нужно рассчитывать на собственные силы. Именно это даст нам толчок для развития.

Мы сейчас в такой ситуации находимся геополитической и при этом ничего не предпринимаем. Мне противно, что по-прежнему в таком количестве к нам едут иностранцы, – сказал главный тренер женского ЦСКА.