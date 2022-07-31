Федотов о 2:2 с «Пари НН»: «Можно было закончить все в 1-м тайме. Расточительство при реализации, была потеря концентрации»

дал комментарий о ничьей с (2:2) в матче 3-го тура Мир .

«Можно было закончить все в первом тайме. Расточительство при реализации моментов, выход один на один. При счете 2:2 мы имели стопроцентный момент, не попали в ворота.

Была потеря концентрации при счете 2:0, когда мы не доиграли подбор и пропустили. Передача с углового флага нашла адресата, хоть наши игроки там располагались. Это называется «сохранять внимание до конца матча».

Надо отдать должное сопернику, они до конца проявляли хорошую агрессию, предъявляли серьезные требования, мы мало подборов выиграли после длинных передач, когда они за мяч цеплялись и проводили повторную атаку. Есть моменты, над которыми стоит поработать.

В начале второго тайма надо было сыграть чуть проще. Делали обостряющую передачу, которую надо было делать через фланг, заходить, простреливать и реализовывать.

Очевидно, замены повлияли. Мы пытались усилить игру, замены были вынужденными, игроки не могли продолжать матч. Была видна накопившаяся усталость, сделали замены по позиции. Будем разбираться», – сказал тренер армейцев.

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