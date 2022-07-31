Судья Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Спартака», назначенный за подкат Чернова

Судья отменил пенальти в ворота в матче Мир с .

На 31-й минуте арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый удар, посчитав, что защитник красно-белых сбил хавбека «Оренбурга» Джимми Марина в подкате. Чернов получил желтую карточку.

Видеоарбитры во главе с позвали Чистякова оценить момент с помощью повтора. Пересмотрев эпизод, главный судья отменил пенальти и карточку Чернову.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На сайте доступна и видеотрансляция игры, которую в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»