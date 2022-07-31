Глава пресс-службы «Спартака»: «Федун остается. Все слухи мы опровергаем»

Леонид Федун не покинет «Спартак» в ближайшее время.
Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, комментируя информацию о возможном уходе владельца и президента клуба.
«Все слухи мы опровергаем. На то они и слухи, так что тут добавить нечего.
Леонид Арнольдович остается. Вы видели, кто памятник [Игорю Нетто] открывал. Если бы кто-то другой открывал памятник и говорил все эти слова, то ваши вопросы имели бы под собой основания.
Пока это слухи. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Зеленов.