Джикия из-за травмы не сыграет с «Оренбургом»: «Решили поберечь. Ждем к следующей игре»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия пропускает матч с «Оренбургом» из-за травмы.
«Мы сегодня решили поберечь Джикию. Характер травмы мы не раскрываем.
Надеемся, что он в скором времени вернется в строй. Очень ждем его к следующей игре», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Ранее сообщалось, что у защитника боль в районе задней поверхности бедра.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.
На сайте будет доступна и видеотрансляция игры, которую в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».