Джикия из-за травмы не сыграет с «Оренбургом»: «Решили поберечь. Ждем к следующей игре»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Оренбург Георгий Джикия Р-Спорт Дмитрий Зеленов Футбол

Капитан «Спартака» Георгий Джикия пропускает матч с «Оренбургом» из-за травмы.

«Мы сегодня решили поберечь Джикию. Характер травмы мы не раскрываем.

Надеемся, что он в скором времени вернется в строй. Очень ждем его к следующей игре», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Ранее сообщалось, что у защитника боль в районе задней поверхности бедра.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.

На сайте будет доступна и видеотрансляция игры, которую в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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