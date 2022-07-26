Джикия может не сыграть с «Оренбургом» и «Уралом» из-за травмы. У капитана «Спартака» боль в районе задней поверхности бедра

Капитан может пропустить ближайшие игры команды из-за травмы.

Защитник красно-белых Георгий Джикия получил травму по ходу второго тайма матча против «Краснодара» (4:1).

Из-за повреждения футболист может не сыграть за «Спартак» в предстоящих играх против и .

Джикия испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра.

На этой неделе защитник не принимает участие в тренировках «Спартака». Ориентировочный срок восстановления – 10 дней.

проходит восстановление, решение об участие в матче будем принимать в конце недели по динамике его болевых ощущений и мышечного тестирования», – сообщил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.