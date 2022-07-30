Гильермо Абаскаль: «Москва намного оживленнее Швейцарии. Там магазины закрываются рано, сходить в ресторан, если задержался на работе, – проблема. А тут – как в Мадриде»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал отличия Москвы от Швейцарии.

– Вы посвятили первую победу в том числе жене, отметив, что она пожертвовала многим ради переезда в Россию. Чем именно?

– Она бросила хорошую работу. И уехала из привычной среды, где говорила на родном немецком языке. Я очень ценю это доверие.

– За последний год два главных тренера и спортивный директор покинули «Спартак» по семейным причинам. В вашем случае этого опасаться не стоит?

– Я не знаю причин, по которым уходили прежние тренеры. Это их личное дело. А сам я только начал путь в «Спартаке», чувствую себя частью интересного проекта и надеюсь, что смогу привести команду к успеху.

– Куда первым делом отвели жену в Москве?

– Гуляли по центру города. Красная площадь, Кремль, Большой театр. Но пока было не так много времени изучить город. Хотим сходить на оперу или балет, уже присматриваем варианты.

– Как вам московский ритм после спокойной и размеренной Швейцарии?

– Москва намного оживленнее. И намного больше похожа в этом плане на Испанию. В Швейцарии все магазины закрываются рано. Сходить в ресторан, если сильно задержался на работе, тоже проблема. А тут – как в Мадриде, – сказал Абаскаль, ранее работавший в «Базеле».