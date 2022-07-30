«Химки» готовы отпустить Глушакова в «Спартак», если поступит предложение 

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В «Химках» готовы отпустить Дениса Глушакова в «Спартак».

Об этом сообщил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

«Если поступит предложение от «Спартака» – отпустим. Но я думаю, что Денис вряд ли согласиться на это предложение. Я думаю, он счастлив в клубе, в команде.

Отличный коллектив с хорошим тренером. Конечно, если «Спартак» выйдет с предложением – мы отпустим Дениса», — сказал Терюшков.

Напомним, Глушаков играл за «Спартак» в 2013-2019 годах. Контракт хавбека с «Химками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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