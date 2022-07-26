Джейми Каррагер: «Холанд не изменит ситуацию в АПЛ – там «Ман Сити» и без него хорош. Он станет последним элементом для победы в ЛЧ»

Джейми Каррагер считает, что поможет взять Лигу чемпионов.

«Я по-прежнему считаю «Сити» фаворитом , но не думаю, что Холанд сильно изменит ситуацию для них с точки зрения победы в чемпионате, потому что они и сейчас его выигрывают. Они набирают 95-100 очков. Только если они хотят набрать 110 очков – столько всего разыгрывается.

Думаю, что Холанд станет последним элементом для победы «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Если бы он играл за них на выезде против «Реала», то они бы не проиграли, а выиграли, вышли бы в финал. Думаю, именно эту разницу и даст Холанд. Не считаю, что он сильно изменит ситуацию в АПЛ, потому что там «Ман Сити» и без него хорош.

Если посмотреть на то, что сделал «Ливерпуль», чтобы догнать «Ман Сити» и достичь уровня в 90+ очков, то они купили Алиссона и ван Дейка. Вот они действительно все изменили. Они вывели с уровня, где он набирал 75 очков, до того, что сейчас они нацелены на 95 баллов.

Считаю, что «Ман Сити» уже на этом уровне, так что не думаю, что Холанд станет таким игроком для команды. Но с таким нападающим у «Ман Сити» появляется отличная возможность на победу в », – сказал бывший защитник «Ливерпуля».