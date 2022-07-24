Эрлинг Холанд: «Гвардиола – немного сумасшедший, и мне это нравится. Думаю, сезон будет чертовски хорошим»

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Нападающий Эрлинг Холанд поделился эмоциями после дебюта за «Манчестер Сити».

Вчера норвежец впервые сыграл за английский клуб после перехода из дортмундской «Боруссии» и забил «Баварии» (1:0) в товарищеской игре. На 40-й минуте Холанда заменил еще один новичок «Сити» – нападающий Хулиан Альварес.

Эрлинг был признан лучшим игроком матча.

«Хорошее начало, я забил отличный гол, на матче была прекрасная атмосфера. Так что все прошло хорошо. У меня прекрасные ожидания от сезона. Думаю, он будет чертовски хорошим.

Гвардиола – немного сумасшедший, и мне это нравится. Все будет весело. Я провел в «Манчестер Сити» неделю, так что пока не так много могу сказать. Но я хорошо тренировался. Я готов к тому, что ждет нас впереди.

Это было прекрасно. Матч посетили 80 тысяч зрителей, которые поддерживали нас и кричали. Игра прошла в чудесной атмосфере на прекрасном стадионе. Было здорово забить первый гол здесь», – сказал 22-летний нападающий.

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