FIFPro следит за ситуацией де Йонга в «Барсе». Клуб должен Френки денег и просит сократить зарплату

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FIFPro следит за ситуацией с Френки де Йонгом. 

«Барселона» должна игроку 20 миллионов евро по зарплате и бонусам. Однако, как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times, клуб хочет, чтобы футболист согласился на сокращение долга до 7 миллионов евро.

Также ранее сообщалось, что для того, чтобы остаться в «Барсе», хавбеку придется снизить зарплату с 12 до 7 миллионов евро в год. 

Источники в Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) подтвердили, что следят за этой ситуацией, но утверждают, что такие ситуации возникают достаточно регулярно и «являются симптомом сбоя системы».

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