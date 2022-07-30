FIFPro следит за ситуацией де Йонга в «Барсе». Клуб должен Френки денег и просит сократить зарплату

FIFPro следит за ситуацией с Френки де Йонгом.

должна игроку 20 миллионов евро по зарплате и бонусам. Однако, как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times, клуб хочет, чтобы футболист согласился на сокращение долга до 7 миллионов евро.

Также ранее сообщалось, что для того, чтобы остаться в «Барсе», хавбеку придется снизить зарплату с 12 до 7 миллионов евро в год.

Источники в Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов ( ) подтвердили, что следят за этой ситуацией, но утверждают, что такие ситуации возникают достаточно регулярно и «являются симптомом сбоя системы».