Баженов о Касаткиной: «Могу как-то понять, что она любит девушку, а не мужчину. Но призыв менять гражданство неприятен. Любой человек любит родину»

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Никита Баженов прокомментировал призыв Дарьи Касаткиной к смене спортивного гражданства. 

– Теннисистка Дарья Касаткина сделала каминг-аут. Как ты относишься к такому явлению?

– Да мне все равно. Занимайтесь чем хотите. Главное – меня не трогайте (смеется).

Мне на самом деле больше не понравился призыв Касаткиной в адрес юниоров относительно смены гражданства. Зачем к чему-то призывать? Если человек вдруг захочет сменить гражданство, то это его личное дело, он сам принимает решение. Мне совсем не понятен призыв под большую аудиторию.

Я еще как-то могу понять, что она любит девушку, а не мужчину. Мне абсолютно все равно. Хоть кого. Но призыв менять гражданство звучит как-то неприятно.

Она сама может поменять гражданство, но никак не призывать остальных. Любой человек, который родился в той или иной стране, любит свою родину. Может быть, мнения тех людей, которые принимают решения, я разделяю не всегда, но при чем здесь страна?

Я хочу понять Касаткину, но не понимаю. Хотя я человек понятливый. Мы же три Олимпиады ездили под нейтральным олимпийским флагом, но никаких разговоров не было о смене гражданства, – сказал бывший нападающий «Спартака»

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