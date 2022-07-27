Баженов о Мозесе: «Ладно бы в «Реал» собрался, а тут – «Интер» и «Торино», такое себе. «Спартаку» таких игроков терять нельзя»

Теги Спартак Никита Баженов Интер Торино премьер-лига Россия серия А Италия Виктор Мозес Футбол

Никита Баженов отреагировал на слухи о возможном уходе Виктора Мозеса из «Спартака».

«Если он уйдет, то я не вижу, кем «Спартак» его сможет заменить. В один момент таких игроков заменить невозможно.

Мозес – квалифицированный футболист, его уход точно будет потерей. В команде он давно, нашел свою игру, дает результат. Для «Спартака» Мозес стал фундаментальным футболистом, который делает разницу на поле.

Хотелось бы, чтобы он остался в команде. Таких игроков терять нельзя. Ладно бы Мозес в мадридский «Реал» собрался, а тут – «Интер» и «Торино», такое себе. Не сказал бы, что прям в команды по уровню идет», – сказал экс-форвард «Спартака».

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