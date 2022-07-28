Экс-форвард «Спартака» Баженов завершает карьеру: «Сейчас много других сфер открывается»

Экс-форвард объявил о завершении карьеры футболиста.

«Я завершил карьеру футболиста. Всему свое время.

Решение я, в принципе, месяца два назад принял. Просто не говорил об этом. К счастью, сейчас много всяких других сфер открывается. Мне это очень нравится.

Буду в определенном качестве и в ФК «Космос» (Долгопрудный). Позже все это будет объявлено», – сообщил Баженов.

В течение карьеры нападающий выступал за «Сатурн», «Спартак», «Томь» и другие команды. Последним его клубом стал -2.

Со статистикой Баженова можно ознакомиться здесь.