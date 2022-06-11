Баженов об Абаскале в «Спартаке»: «Болельщики всегда хотят, чтоб у руля был как минимум Гвардиола, но сейчас времена другие»

Теги Спартак Никита Баженов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Никита Баженов высказался о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака». 

«Честно, ничего раньше про Абаскаля не слышал. Потом уже прочитал, узнал про него. Он перспективный тренер.

С критики начинать точно не надо, он еще ничего не сделал, а его уже начинают критиковать, это очень странно. Понимаю, что в таком клубе, как «Спартак» – это обычное дело, болельщики всегда хотят, чтоб у руля был как минимум Гвардиола, но сейчас времена немного другие.

В ситуации, которая сейчас у нас, когда к нам приезжает иностранный специалист, который в принципе поставил на кон свою карьеру, это круто!» – сказал бывший нападающий «Спартака»

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