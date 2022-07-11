«Локомотив» может предложить Ротенбергу должность в академии

Борис Ротенберг может получить управленческую должность в «Локомотиве».

Об этом рассказал спортивный директор клуба .

«Обсуждаются такие варианты, да. Кем обсуждается решение? Есть идея дать ему работу в департаменте подготовки молодежи и в академии клуба как координатору. Мы сейчас общаемся, рассматриваем варианты. Думаю, в ближайшее время все расскажем», – сказал Цорн.

Также спортивный директор «Локо» высказался о прощальном матче Ротенберга, который состоялся вчера.

– У Бори был особенный случай, когда была долгая травма. У него было желание вернуться на поле, которое мы решили выполнить. У нас с Борей хороший контакт. С ним ведется работа, мы хотим использовать его качества. В ближайшее время все озвучим.

Какие у него сильные качества? Он хороший человек. Все профессиональные качества, которые могут быть при клубе, покажутся со временем. Я знаю, что он может хорошо вести переговоры, мотивировать ребят. Мы увидим, как это будет на деле, но по общению он создает хорошее впечатление.

– Кто придумал дать шанс Борису сыграть? Как вообще с ним общались?

– Еще во время продления контракта было решено, что мы хотим сделать какое-то прощальное мероприятие, дать ему шанс. Для него было очень важно выйти на поле после долгосрочной травмы и почувствовать еще чувство матча, какой-то адреналин и попрощаться.

Думаю, ему было важно самому себе доказать, что после такой тяжелой травмы вернулся на поле. Из-за этого мы приняли совместное решение, что надо сделать это именно в этом формате. Мне кажется, что получилось очень хорошо, – сказал Цорн.

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