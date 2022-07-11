Агент Ротенберга: «Самый важный трофей Бориса – победа над травмой. Про это можно снять фильм»

Агент Бориса Ротенберга высказался после прощального матча защитника за «Локомотив».

«Варианты есть всегда. Но ничего не известно. Изначально же было сказано, что это заключительный матч в его карьере как футболиста «Локомотива». И самое важное, что три года назад, когда он получил травму, мы всегда говорили, что он хочет провести последний матч за команду не травмированным футболистом, а уйти человеком, который вернулся на поле.

Это был нелегкий путь операций, лекарств и восстановлений. Боря прошел через это. И, думаю, все футболисты восхищались его борьбой с болезнью. Сегодняшний матч как финал. Про это можно даже фильм снять. Боря победил все травмы, он прошел этот путь и вышел на поле.

Надо отдать должное и сказать спасибо «Локомотиву». Клуб во главе с Плутником дал возможность и поступил по отношению к Боре как большой клуб, как это делают в «Барселоне». Это очень корректный поступок. Огромная благодарность за это «Локомотиву».

Боря вместе с «Локомотивом» завоевал пять трофеев. Но самый важный трофей – это победа над травмой и заражением крови, которое ему внесли в самом начале лечения. Он говорил, что уйдет из клуба только с футбольного поля, и он по-мужски это сделал», – сказал .

Фото дня: какая молния над ареной «Локо»! На прощальном матче Бориса Ротенберга ⚡️