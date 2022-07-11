Борис Ротенберг: «Для меня было честью носить майку «Локо». Эти 3,5 года были очень тяжелыми»

обратился к болельщикам после своего прощального матча.

«Ребята! Для меня это очень важно, что вы все пришли на эту игру. Спасибо вам огромное. Эти три с половиной года были очень тяжелыми. Но я мечтал вернуться на это поле, и я обещал, что я вернусь. И я пришел.

Я хочу вам искренне сказать большое спасибо, потому что карьера моя в «Локомотиве» была тяжелой. Но каждая минута здесь — это самые счастливые моменты в моей жизни. Быть футболистом «Локомотива» — это прежде всего честь и привилегия.

Я уверен, что ребята, которые рядом со мной, сделают все, чтобы называться легендами этого клуба. Спасибо вам огромное. Для меня было честью носить эту майку.

Желаю вам всем добра. Спасибо, что сделали этот момент для меня, для моей семьи. Спасибо огромное!» – сказал Ротенберг.

Фото дня: какая молния над ареной «Локо»! На прощальном матче Бориса Ротенберга ⚡️