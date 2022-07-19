«Спартак» обратился в ЭСК из-за судейства в матче с «Ахматом» и просит рассмотреть 5 эпизодов

обратился в ЭСК РФС из-за судейства в игре против «Ахмата» (1:1).

Как сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу красно-белых, московский клуб просит дать оценку пяти эпизодам в матче 1-го тура Мир :

1. Вторая желтая карточка на 41-й минуте встречи.

2. Гол после истечения компенсированного времени на 45+3 минуте матча.

3. Падение Квинси Промеса в штрафной площади грозненской команды на 50-й минуте встречи.

4. Неназначенный пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Ахмата» Юрию Журавлеву на 77-й минуте матча.

5. Желтая карточка вратарю «Ахмата» за удар на 87-й минуте.

Игру обслуживала судейская бригада во главе с .

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