«Спартак» обратился в ЭСК из-за судейства в матче с «Ахматом» и просит рассмотреть 5 эпизодов

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«Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за судейства в игре против «Ахмата» (1:1). 

Как сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу красно-белых, московский клуб просит дать оценку пяти эпизодам в матче 1-го тура Мир РПЛ:

1. Вторая желтая карточка Мачея Рыбуса на 41-й минуте встречи.

2. Гол «Ахмата» после истечения компенсированного времени на 45+3 минуте матча.

3. Падение Квинси Промеса в штрафной площади грозненской команды на 50-й минуте встречи.

4. Неназначенный пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Ахмата» Юрию Журавлеву на 77-й минуте матча.

5. Желтая карточка вратарю «Ахмата» Гиорги Шелии за удар Александра Соболева на 87-й минуте.

Игру обслуживала судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым

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