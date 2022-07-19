«Спартак» обратился в ЭСК из-за судейства в матче с «Ахматом» и просит рассмотреть 5 эпизодов

«Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за судейства в игре против «Ахмата» (1:1).
Как сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу красно-белых, московский клуб просит дать оценку пяти эпизодам в матче 1-го тура Мир РПЛ:
1. Вторая желтая карточка Мачея Рыбуса на 41-й минуте встречи.
2. Гол «Ахмата» после истечения компенсированного времени на 45+3 минуте матча.
3. Падение Квинси Промеса в штрафной площади грозненской команды на 50-й минуте встречи.
4. Неназначенный пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Ахмата» Юрию Журавлеву на 77-й минуте матча.
5. Желтая карточка вратарю «Ахмата» Гиорги Шелии за удар Александра Соболева на 87-й минуте.
Игру обслуживала судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.
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