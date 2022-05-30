Неймар: «Игроки «ПСЖ» не понимают, как играет Месси. Ему трудно адаптироваться»

рассказал, что Лионелю Месси сложно адаптироваться в .

«Лео провел много лет в «Барселоне», ему трудно адаптироваться. Сложно менять команду и город. К тому же, он приехал не один, а с семьей. Язык здесь тоже другой. Очень много отвлекающих моментов.

А еще у команды другой стиль игры, а игроки «ПСЖ» в конечном счете не понимают, как играет Месси. Так что все это вредит.

Лео, Килиан и я – игроки, которых всегда судят по уровню игры, статистике и выигранным трофеям. Оценивают все», – сказал форвард «ПСЖ» в интервью Canal Football Club.

Статистику 34-летнего Месси, забившего 6 голов и отдавшего 14 передач в 26 матчах Лиги 1 в этом сезоне, можно изучить здесь.

Оказывается, Месси – король штанг и перекладин. 10+ попаданий аж в шести сезонах!

Предударные действия Месси – уже мем. Он точно лучший по этому показателю?