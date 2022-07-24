Погба получил легкую травму на тренировке «Ювентуса». Игра с «Барселоной» – 27-го

Полузащитник Поль Погба травмировался на тренировке «Ювентуса» в Лос-Анджелесе.

Как передает Corriere dello Sport, француз покинул занятие, хромая из-за болевых ощущений в правом колене. Они возникли в ходе упражнений с мячом.

Повреждение оценивается как не слишком серьезное, и футболист вряд ли пропустит больше дня-двух. Никаких серьезных медицинских процедур не планируется.

27 июля «Ювентус» проведет товарищеский матч против «Барселоны». Начало – в 03:30 по московскому времени.

Погба необходим «Ювентусу». Он будет ярче, чем в Англии – возможно, даже на краю атаки