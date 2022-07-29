«Реал» хотел бы подписать форварда, которому около 20 лет. Трансфер возможен, если Асенсио, Себальос или Майораль уйдут

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«Реал» еще может подписать центрального нападающего этим летом.

Мадридский клуб хочет подписать форварда, который станет альтернативой Кариму Бензема в случае, если Дани Себальос, Марко Асенсио или Борха Майораль уйдут.

По данным As, «Реал» хотел бы подписать нападающего в возрасте около 20 лет с паспортом страны-члена Евросоюза, который еще нигде ярко себя не проявил. В будущем этот футболист получил бы шанс закрепиться в основе «Мадрида».

Однако возможный трансфер сильно зависит от будущего Себальоса и Асенсио.

В «Реал» не поступило ни одного предложения по Дани. Хавбек очень нравится Карло Анчелотти, так что в случае, если он останется, тренер предоставит ему игровое время. При этом, как отмечается, «Реал» не предложил Себальосу новый контракт, хотя срок действующего соглашения истекает летом 2023 года. В случае, если испанец не уйдет, «Мадрид» предложит ему новый контракт позже. Сейчас «Реал» готов расстаться с ним за 15-20 млн евро.

Асенсио склоняется к тому, чтобы отработать контракт с «Реалом», действующий до 2023 года, и уйти бесплатно следующим летом. Марко считает, что получит игровое время, так как в «Мадрид» не перешел Килиан Мбаппе. Как и в случае с Себальосом, «Реал» не собирается продавать Асенсио по заниженной цене.

Анчелотти вообще не рассчитывает на Мариано Диаса, который забил три гола за три последних сезона. «Реал» готов отпустить Майораля в «Хетафе», который предлагает 10 млн евро за форварда, чей контракт действует до лета 2023 года.

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