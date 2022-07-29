«Реал» хотел бы подписать форварда, которому около 20 лет. Трансфер возможен, если Асенсио, Себальос или Майораль уйдут

еще может подписать центрального нападающего этим летом.

Мадридский клуб хочет подписать форварда, который станет альтернативой в случае, если Дани Себальос, или Борха Майораль уйдут.

По данным As, «Реал» хотел бы подписать нападающего в возрасте около 20 лет с паспортом страны-члена Евросоюза, который еще нигде ярко себя не проявил. В будущем этот футболист получил бы шанс закрепиться в основе «Мадрида».

Однако возможный трансфер сильно зависит от будущего Себальоса и Асенсио.

В «Реал» не поступило ни одного предложения по Дани. Хавбек очень нравится , так что в случае, если он останется, тренер предоставит ему игровое время. При этом, как отмечается, «Реал» не предложил Себальосу новый контракт, хотя срок действующего соглашения истекает летом 2023 года. В случае, если испанец не уйдет, «Мадрид» предложит ему новый контракт позже. Сейчас «Реал» готов расстаться с ним за 15-20 млн евро.

Асенсио склоняется к тому, чтобы отработать контракт с «Реалом», действующий до 2023 года, и уйти бесплатно следующим летом. Марко считает, что получит игровое время, так как в «Мадрид» не перешел Килиан Мбаппе. Как и в случае с Себальосом, «Реал» не собирается продавать Асенсио по заниженной цене.

Анчелотти вообще не рассчитывает на , который забил три гола за три последних сезона. «Реал» готов отпустить Майораля в «Хетафе», который предлагает 10 млн евро за форварда, чей контракт действует до лета 2023 года.