Трансфер форварда в «Реал» зависит от Асенсио, Себальоса, Мариано и Майораля. Если двое из них уйдут, новичка подпишут

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«Реал» выйдет на трансферный рынок, только если клуб покинет кто-то из атакующих игроков.

Покупка нового нападающего зависит от будущего Дани Себальоса, Борхи Майораля, Мариано Диаса и Марко Асенсио. Если двое из них уйдут, то «Реал» попытается подписать форварда, пишет Cadena SER.

На этой неделе будет оформлен трансфер Майораля в «Хетафе». Сделка по переходу Борхи находится на продвинутой стадии. Он, скорее всего, подпишет контракт сроком на три года. Таким образом, если из «Реала» уйдет кто-то еще, то клуб выйдет на трансферный рынок.

Это произойдет несмотря на уверенность Эдена Азара в том, что предстоящий сезон станет успешным для него. В «Реале» в этом не так сильно убеждены.

В «Мадриде» еще не решили, какого именно нападающего попытаются подписать, но определились с основными характеристиками, которыми он должен обладать. Потенциальному новичку должно быть около 30 лет. Он должен недорого стоить и забивать 10-12 голов за сезон.

Журналист Антон Меана сообщил в эфире El Larguero, что Мариано Диас не входит в планы Карло Анчелотти. Срок его контракта истекает через год, и нападающий хочет остаться в «Реале». Источники сообщили Cadena SER, что новостей о потенциальном уходе Диаса нет. Дело не в том, что у 28-летнего нападающего нет предложений, а том, что ни одно из них не удовлетворяет его.

Вероятно, Диас останется в «Реале». Он уйдет, только если получит предложение, от которого невозможно отказаться.

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