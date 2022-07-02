В «Реале» планируют использовать Азара как ложную девятку, чтобы дать отдых Бензема и игровое время Эдену

Полузащитник может сменить позицию в следующем сезоне.

По информации As, в сезоне-2022/23 главный тренер «Мадрида» планирует использовать бельгийца в качестве ложной девятки.

У такого решения несколько причин. Во-первых, тренерский штаб хочет снизить нагрузку на основного форварда в сезоне, когда будет проводиться чемпионат мира.

Во-вторых, на привычной Азару позиции левого вингера играет , а на правом фланге атаки большая конкуренция.

Несмотря на идею с Азаром, «Реал» по-прежнему рассчитывает на Борху Майораля в качестве запасного форварда.