В «Реале» планируют использовать Азара как ложную девятку, чтобы дать отдых Бензема и игровое время Эдену

Полузащитник «Реала» Эден Азар может сменить позицию в следующем сезоне.
По информации As, в сезоне-2022/23 главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти планирует использовать бельгийца в качестве ложной девятки.
У такого решения несколько причин. Во-первых, тренерский штаб хочет снизить нагрузку на основного форварда Карима Бензема в сезоне, когда будет проводиться чемпионат мира.
Во-вторых, на привычной Азару позиции левого вингера играет Винисиус Жуниор, а на правом фланге атаки большая конкуренция.
Несмотря на идею с Азаром, «Реал» по-прежнему рассчитывает на Борху Майораля в качестве запасного форварда.