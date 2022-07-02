В «Реале» планируют использовать Азара как ложную девятку, чтобы дать отдых Бензема и игровое время Эдену

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Полузащитник «Реала» Эден Азар может сменить позицию в следующем сезоне.

По информации As, в сезоне-2022/23 главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти планирует использовать бельгийца в качестве ложной девятки.

У такого решения несколько причин. Во-первых, тренерский штаб хочет снизить нагрузку на основного форварда Карима Бензема в сезоне, когда будет проводиться чемпионат мира.

Во-вторых, на привычной Азару позиции левого вингера играет Винисиус Жуниор, а на правом фланге атаки большая конкуренция.

Несмотря на идею с Азаром, «Реал» по-прежнему рассчитывает на Борху Майораля в качестве запасного форварда.

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