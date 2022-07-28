«Роналду ушел бы в «Ливерпуль», если бы мог. Не думаю, что он хоть как-то предан «МЮ», «Ювентусу» или «Реалу». Агбонлахор о Криштиану

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Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о будущем Криштиану Роналду.

Португалец ранее заявил «Манчестер Юнайтед» о желании сменить команду ради выступления в Лиге чемпионов, если будет подходящее предложение.

«Криштиану этим летом перешел бы в «Ливерпуль», если бы мог. Мерсисайдцы – соперники «МЮ», но дело в самом Роналду. Он готов перейти в любую команду, с которой сможет выступать в Лиге чемпионов, пополнять свой список голов и завоевывать трофеи.

Я не думаю, что у Роналду есть хоть какая-либо преданность «Юнайтед», «Ювентусу» или «Реалу», – заявил Агбонлахор.

Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие

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