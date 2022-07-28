Клопп о Суперкубке Англии: «Если ты выигрываешь, то этот турнир очень важен. Если проигрываешь, он становится менее важным»

ответил на вопрос о важности Суперкубка Англии.

«Ливерпуль» и разыграют этот трофей. Матч состоится 30 июля, начало – в 19:00 по московскому времени.

«Он очень важен, потому что мы играли в этом финале пару раз, и я думаю, что было бы неплохо, если бы мы смогли его выиграть. Это последний внутренний кубок, который мы еще не выигрывали, так что, конечно, мы попробуем.

Это очень важная игра, но мы должны подготовиться к сезону, мы не можем это игнорировать. Вчера вечером мы играли против «Зальцбурга» и проиграли со счетом 0:1. Накануне мы дважды тренировались. Это действительно напряженный график, но мы должны это сделать.

Многое ли скажет о предстоящем сезоне субботняя игра? Я ожидаю увидеть две хорошие команды. Несмотря на то, что мы проиграли вчера вечером, я видел, что мы в хорошей форме, и я надеюсь, что мы сможем показать это на поле и в субботу.

Посмотрим [как все сложится], но если ты выигрываешь, то этот турнир очень важен. Если ты проигрываешь, то он становится менее важным», – сказал главный тренер .