Клопп про АПЛ: «Выиграет «Ман Сити», похоже. Если бы не «Ливерпуль», у него было бы 5-6 титулов подряд – безумное достижение»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ожидает, что АПЛ выиграет «Манчестер Сити».

«Главной целью всегда является выход в Лигу чемпионов. Это уже сама по себе сложная задача. Когда она выполнена, а до конца сезона еще остается время, можно бороться за титул. Но по большей части идет борьба за место в ЛЧ.

Битва за чемпионство будет впечатляющей, это Премьер-лига. Не представляю, кто будет в ней участвовать.

Похоже, что выиграет снова «Манчестер Сити». Если бы мы не победили [в 2020 году], у «горожан» было бы 5-6 титулов подряд, безумное достижение для данной страны.

Но наша цель – провести сезон как можно лучше. Чего удастся добиться? Посмотрим. Жду с нетерпением», – сказал Клопп Sky Sports.

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