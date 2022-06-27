Таунсенд о 5 заменах в АПЛ: «Клопп годами канючил, и руководство сдалось. У топ-клубов будет дополнительное преимущество»

Хавбек Эндрос Таунсенд связал поведение с изменением в правилах.

Начиная с сезона-2022/23 в будут разрешены пять замен в течение матча.

«Мне понравилось, как Клопп снова нашел способ добиться своего.

Он годами канючил, руководство упиралось, но все же сдалось и дало ему возможность делать пять замен. А он, вероятно, так и продолжит делать по 2-3 в важных матчах. Но кто мы такие, чтобы с ним спорить?

Думаю, в самых важных матчах и используют 1-2 замены, даже не все три.

Другое дело матчи против «Кристал Пэлас» или «Брентфорда», когда им не удается взломать оборону соперника, счет 0:0, все 11 футболистов стоят за линией мяча. Вот тогда можно выпускать пять футболистов международного уровня, свежих, способных повлиять на ход матча и разобраться с этой неподатливой защитой.

И я думаю, что это не очень честно. Не скажу, что это повлияет на конкуренцию, все-таки АПЛ продолжит оставаться лигой с самой высокой конкуренцией. Просто у топ-команд будет дополнительное преимущество.

Если посмотреть на ту команду, которую мы пытаемся построить, то, наверное, мы будем в числе тех, кто получит преимущество. И лично мне после травмы «крестов» правило пяти замен будет только на пользу. Но в целом, как мне кажется, оно больше всего подходит таким тренерам, как Клопп и Гвардиола, обладающим составом из 30 футболистов международного класса», – заявил Таунсенд.

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